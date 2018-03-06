Исследователи Афона объявили фотоконкурс, посвященный Великому посту и Пасхе: победитель получит икону со Святой Горы
12:20, 06 марта 2018Афон
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Стартовал фотоконкурс, посвященный Великому посту и празднику Пасхи, который православные отмечают 8 апреля.
Как сообщает Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», стать участниками могут все граждане Украины, старше 18 лет.
Отправлять фотографии о Великом посте и празднике Воскресения Христова необходимо на официальную страницу БФ в Фейсбук, на которой также указаны правила участия в конкурсе.
Фотографии можно присылать до 7 апреля.
Все конкурсные работы будут опубликованы на официальной странице благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в Фейсбук. Голосование будет поводиться при помощи лайков 8 апреля.
Автор фото-победителя конкурса получит в подарок икону Богородицы со Святой Горы Афон «Всех радость».
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