Издан «Новый Афонский патерик» и книга о Григорие Паламе

В Москве в храме преподобной Евфросинии презентовали трехтомное переводное издание «Новый Афонский патерик», подготовленное Свято-Преображенским скитом Данилова ставропигиального мужского монастыря, которое выпустило издательство «Орфограф».

Перевод совершен по изданию, составленному на Святой Горе и изданном в Греции в 2011 году.

Автор текста пожелал оставаться неизвестным. Он более 30 лет собирал и записывал истории из жизни, свидетельствующие о подвигах святогорцев.

В посвящении издания указано: «Новопрозябшим побегам пустыни, юным инокам и инокиням с молитвенным пожеланием от всего сердца возлюбить монашеское Предание, укорениться в нем и от него питаться, дабы в свое время принести плоды».

В книге есть сведения о известных старцах, таких как Иосиф Исихаст, отец Ефрем Катунакский, преподобный Порфирий Кавсокаливит и Паисий Святогорец.

Редактор издательства «Орфограф» иеромонах Пантелеимон (Королев) рассказал о том, что такое патерик, и отметил, что он является примером исполнения заповедей Божиих афонскими монахами, нашими современниками. Жития относятся к концу XIX — началу XXI веков.

В первый том вошли жития 25 афонских подвижников. Во второй том - короткие истории об афонских монахах и их поучения. Истории размещены в алфавитном порядке, по именам старцев. Большую часть третьего тома составляют изречения преподобного Паисия Святогорца, которые полезно знать каждому христианину.

Также иеромонах Пантелеимон представил новую книгу «Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы».

По материалам patriarchia.ru.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".