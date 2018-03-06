Митрополит Онуфрий рассказал историю о том, как милосердный поступок уберег богатого парня от самоубийства и привел на Святую Гору

В своей проповеди во вторую неделю Великого поста Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал совершать дела милосердия. И рассказал поучительную историю о парне, которому досталось большое наследство, но он тратил его на распутную жизнь.

«Он хотел насладиться удовлетворением своих страстей, он делал все, что хотел. Но чем больше он грешил, тем большая тоска сковывала его душу. Дошло до того, что он отчаялся окончательно. Не видя для себя исхода, он решил наложить на себя руки», - сказал Предстоятель.

Перед тем, как совершить самоубийство, парень захотел завершить все неоконченные дела и распорядиться наследством.

«Он вышел из своего дома и увидел у ворот тощую, в порванных одеждах женщину с ребенком на руках. Было очевидно, что они были в большой нужде и умирали от голода. «Помогу этим людям, мне все равно уже ничего не нужно», – подумал он и отдал все деньги, которые имел при себе. Сел в свой транспорт и уехал.

Однако образ той женщины с ребенком стоял у него перед глазами, и тогда он решил помочь им так, чтобы они не имела нужды никогда. Он вернулся и сказал: «подожди меня тут, я вернусь через пару часов и помогу тебе еще».

Как только богач произнес эти слова, у него в душе как-бы разорвались оковы отчаяния. Он никогда раньше не чувствовал такого удовлетворения, сладости, которые почувствовал в тот момент. Проезжая мимо храма, он захотел зайти в него. Там мужчина увидел икону Божией Матери со Спасителем на руках, и он опять вспомнил ту бедную женщину с ребенком. Ему, как мужчине, было стыдно плакать вслух, он присел в сторонке и начал рыдать. Так он долго проплакал, повторяя «Матерь Божия, спаси меня!».

Именно тогда он понял свое преступление, понял, что оскорблял Бога. Через слезы покаяния от него тоска совершенно отошла. Богач поднялся новым человеком, вернулся домой, увидел женщину и дал ей столько денег, что хватило бы не на одну, а на несколько жизней», – рассказал Митрополит Онуфрий.

Богатый парень отправился на Афон.

«Он поступил послушником в Свято-Андреевский скит на Афоне, начал помогать келиотам, пустынникам и другим монастырям. А в своем скиту построил величественный собор – самый красивый храм на Афоне. Свой путь он завершил в сане иеросхимонаха и был погребен на Святой Горе», – рассказал Блаженнейший.

Он подчеркнул, что эта история показывает, как важна милостыня: «она смягчает душу человека и делает ее послушной для благодати Божией. А благодать Божия ведет человека к покаянию и исправлению».

По материалам news.church.ua.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".