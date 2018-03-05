Удел Божией Матери зимой: заметки паломника о пребывании на Святой Горе

Алексей Яковлев-Козырев на блоге «Завтра» опубликовал материал «Афон: время и вечность». Автор поделился впечатлениями о пребывании на Святой Горе зимой.

«Иногда зимой Святая Гора бывает полностью отрезана от материка. Морем идти крайне опасно. Никто на это не осмелится. Бурные воздушные потоки не дают подняться вертолётам. Грунтовые дороги быстро размывает вода. Ехать по ним невозможно. И даже мощные грузовики с железными цепями на шинах не могут сдвинуться с места. В таких случаях паломникам остаётся только смириться, набраться терпения, молиться и пережидать непогоду», - написал мужчина.

Он также отметил, что прогуливаясь по местам монашеского полуострова, он представлял, как ранее здесь жили подвижники.

«Слушая тяжкие вздохи и стоны разгулявшейся стихии, перечитывая "Слово" преподобного Ефрема Сирина о скончавшихся отцах, невольно вспоминаешь уединенные, исихастские пустыни Святой Горы, которые простираются от монастыря святого Павла до Великой Лавры и по горно-лесистым склонам поднимаются к афонскому пику. В разные годы, с 1997-го по 2017-й, нам приходилось странствовать по этим дебрям», - отметил паломник.

Алексей Яковлев-Козырев рассказал, что запомнилось ему больше всего во время пребывания на Афоне.

«Особенно врезалось в память живописное место, где подвизался преподобный Нил Мироточивый. Его пещерная келья как бы чудом прилепилась к исполинским кручам красивейшего каньона с отвесными бортами. Мы спускались туда по маленьким ступеням, выдолбленным в громадной скале. Это был немалый риск. Один неверный шаг, малейший сбой в координации движений - и ты падаешь в зев ужасающей пропасти!..», - написал паломник.

Паломник рассказал, что на Афоне всегда по-особому чувствуется покров Царицы Небесной.

«Моя уютная келья расположена в крепком одноэтажном домике, у самого обрыва. На отшельнической кухне потрескивают сухие дрова в жарко натопленной металлической печке-плите. […]И в эти блаженные ночные минуты, в неколебимой внутренней тиши глубинного уединения, под рев и свист ураганного ненастья, бушующего снаружи, ты всеми фибрами благодарной души, каждой клеточкой окрепшего, обновлённого тела с какой-то особенной остротой чувствуешь, ощущаешь благодатный покров Всепречистой Девы — Царицы Небесной. Ее спасительный Омофор щедро, царственно распростёрт и над всем благословенным Афоном, и над тобой лично!..», - рассказал мужчина.

По материалам zavtra.ru. Фото: Miha Vasilev / facebook.com.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".