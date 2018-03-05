В Кировограський области из храма УПЦ похитили две иконы с Афона

В селе Клиновое, в Кировоградской области, в ночь с 26 на 27 февраля неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Злоумышленники сорвали замки и петли, выбили двери, и таким образом проникли в церковь.

Из храма похитили две старинные иконы, которые были привезены со Святой Горы Афон. Двум святыням около 300 лет. Это образ Богородицы «Достойно есть» и икона святого великомученика Пантелеимона.

Вандалы проникли в алтарь храма и осквернили его. Чаша с евхаристического набора лежала на полу, также не на своем месте находилось напрестольное Евангелие.

Прихожане обнаружили кражу и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Проводятся следственно оперативные работы для раскрытия преступления.

По материалам orthodox-kr.org.ua.

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".