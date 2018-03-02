Записки паломника: паломничество на Святую Гору по суше

На авторском блоге «Завтра» Алексей Яковлев-Козырев описал свои впечатления о посещении Святой Горы Афон. Он совершил паломничество в декабре прошлого года.

«Из-за сильного ветра паромы на Афон не ходят. Вместе с другими паломниками принимаю решение отправиться на Святую Гору через сухопутную границу. Такое в моей жизни будет впервые!..», - отметил автор.

Он описал путь на Афон по суходолу.

«Тихий курортный городок – милый Уранополис – остается позади. Минут тридцать идем вдоль берега, чередуя плавные подъемы и спуски. Вот и пограничный блокпост. Здесь уже скопилось человек сто, если не больше. Полиция тщательно проверяет документы у каждого. Несколько часов проходит в томительном ожидании. Наконец, нас пропускают к микроавтобусу, с водителем которого, за солидную плату, мы по телефону договорились заранее. Минута-другая и автобус выезжает через небольшие ворота на афонскую дорогу», - написал Алексей Яковлев-Козырев.

Блогер описал пейзажи и рассказал о пожаре, который ранее произошел здесь.

«Всюду виднеются сухие голые деревья, острые обломки торчащих из земли стволов, обгорелые корневища… В этих местах в августе 2012-го бушевали страшные пожары. На афонитов обрушились тогда ядовитые облака угарного газа. Хвойные деревья трескались, лопались, взрывались, исчезая в искрящихся протуберанцах жуткого пламени. Плазменные торнадо неслись прямо на русские скиты Новая Фиваида и Крумица. Но каким-то чудесным образом замерли перед ними, обогнули их и двинулись дальше. Вплотную подошли к сербскому монастырю Хиландар. И буквально чудом Божиим были остановлены…», - отметил паломник.

Мужчина описал свои переживания и воспоминания, которые побудило путешествие.

«Моросит мелкий дождь. Машина неспешно, с натугой взбирается на перевал. Просветлённое сознание чётко фиксирует, запоминает трогательные, незабываемые ощущения. Где-то за гранью, далеко, глубоко внутри, в таинственных недрах озарённого духа, вне прошлого и будущего, как бы в одном безконечно огромном Миге, вновь попадаю в самое родное место на земле, где меня всегда ждут. А рядом с умиротворённой душой, безмерно ее утешая и возвращая лучшие годы минувшего, незримо предстоят самые верные и близкие бессмертные друзья, наставники, молитвенники из Свято-Троицкой Сергиевой лавры…», - отметил он.

Алексей Яковлев-Козырев описал момент, когда он увидел Святую Гору.

«Передо мной – плывущий вне времени надмирный линкор Афонского полуострова. Это монашеское государство на юге […] Европы, первый удел Божией Матери на стонущей, агонизирующей планете, неодолимая твердыня истинного Православия. Затаив дыхание, всецело осознавая свое недостоинство, начинаю тридцатое странствие по этому необоримому форпосту, духовному укрепрайону на дальних подступах к лучезарной Вечности», - рассказал паломник.

Он также рассказал о том, что ощущает человек, попадая на Афон.

«Привычная, обыденная реальность как бы сворачивается, умаляется, исчезает. Нескончаемая суета сует, яркие кричащие образы гигантских мегаполисов тают и гаснут, как далекие миражи в зыбучих песках. Технотронные чары глобального Вавилона слабеют, меркнут, уходят внебытие. Каждый час приносит что-то новое. Незаметно меняет устоявшийся жизненный ритм. Перемещает в иное время. День за днём уводят тебя всё дальше и глубже в какую-то особую, таинственную, нездешнюю Страну. И ты с удивлением обнаруживаешь в себе иные, внутренние пространства», - отметил паломник.

По материалам zavtra.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".