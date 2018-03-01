Мученик Роман – афонский святой, тело которого три ночи пролежало в сиянии Небесного света

Православные христиане 1 марта (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого преподобномученика Романа.

Святой Роман родился в Карпениси, поэтому его называют Карпенисийским. Его родители были простыми безграмотными людьми, и сам он долгое время не знал грамоты и догматов веры.

Услышав о святых местах Иерусалима, он захотел посетить Святую Землю и вскоре туда отправился. Затем он посетил лавру святого Саввы Освященного, где услышал о подвигах мучеников и о вечных благах, которых они удостоились. Так он захотел и сам получить блага в Царстве Небесном. Он рассказал об этом желании Патриарху Иерусалимскому, который не благословил его на такой поступок, говоря, что так он еще больше направит гнев турок на христиан.

Тогда святой отправился в Солунь, где предстал пред судьей и исповедовал себя христианином, славя Господа, и поносил ислам, называя его лживым верованием, сравнивал учение с баснями. За такие слова судья приказал избить святого и уговаривал отречься от Христа.

В то время капитан солунских галер находился в городе. Он попросил у судьи, чтобы он отдал ему мученика для корабельной службы. Аргументируя, что такая служба будет более жестокой, чем любые мучения. Судье понравилось такое предложение. Приведя на судно святого, капитан велел обрить ему волосы и бороду.

Позже друзья капитана, которые были христианами, выкупили у него святого и помогли ему отправиться на Афон. Здесь он стал учеником преподобного Акакия, который нес подвиг безмолвия в ските обители Кавсокаливит. Также он принял монашество с именем Роман.

Проводя жизнь в молитве и воздержании, он все же не оставлял намерений пострадать за Христа. Ученик и учитель стали усиленно молиться и поститься для разрешения этого вопроса. Святой Акакий получил откровение, что есть Божия воля, чтобы он принял мученическую смерть.

В день Пятидесятницы Роман, одевшись в монашескую рясу и получив благословения старца, отправился в Константинополь. Там его заметили, благодаря псу, нечестивому животному у мусульман, с которым святой гулял по рынку. Святой, на расспросы агарян, говорил, что взял собаку, чтобы кормить ее, как христиане кормят их, мусульман.

Святого избили и отвели к визирю. Его уговаривали отречься от Христа; держали сорок дней в колодце, но ничего не сломило его веры. Он умер, в результате усечения головы мечем.

Три ночи тело святого мученика лежало в сиянии Небесного света, а затем его мощи выкупили англичане и увезли в Британию. Платок, который был омочен в его крови, увезли на Афон, в Дохиар.

Святой Роман мученически пострадал за Христа в 1694 году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".