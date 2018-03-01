Афонские святые, день памяти которых празднуют в марте

09:55, 01 марта 2018
Афон
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1 марта – преподобномученика Романа Карпенисийского;

4 марта (2-я неделя Великого поста) – святителя Григория Паламы;

8 марта – преподобного Дамиана Есфигменского (малый панигир монастыря Есфигмен) и преподобномученика Дамиана Нового;

14 марта - преподобного Агапия Ватопедского;

15 марта - преподобного Иоакима Итакийского;

18 марта – святого мученика Иоанна Болгарина;

22 марта – святых 40 мучеников Севастийских (панигир монастиря Ксиропотам).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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