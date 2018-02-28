Афонская обитель Русик в 1885 году - дневник митрополита Арсения (Стадницкого)

Опубликован «Афонский дневник» митрополита Арсения (Стадницкого), известного как «самый строгий архипастырь» РПЦ.

В 1885 году Арсентий Стадницкий, будущий митрополит Арсений, дважды посетил Святую Гору. Впечатления о паломничестве он изложил в «Дневнике студента - паломника на Афон». Позже этот труд был удостоен Макарьевской премии.

В частности, 4 июля митрополит посетил афонскую обитель Русик.

«Монастырь по своему местоположению представляет одно из живописнейших мест; по крайней мере, он так мне представился теперь из моего окна. Сегодня мы представлялись игумену монастыря отцу архимандриту Макарию», - отметил владыка Арсений.

Митрополит, который на то время был еще студентом, рассказал о наместнике монастыря.

«Личность отца Макария весьма симпатична. Отец Макарий принял нас очень любезно, расспрашивал о том, благополучно ли совершилось наше путешествие, о России, о Киеве, об Академии, о Терновском, с которым он лично знаком. В это время принесли нам на подносе глико (желе) с холодною водою и по рюмочке мастики, затем кофе. Отец Макарий – из рода богатых тульских купцов Сушкиных. Рассказывают, что давно еще, лет тридцать назад – он приехал на Афон, на поклонение. Здесь он сильно заболел, так что не оставалось почти никакой надежды на выздоровление», - отметил владыка.

Он также рассказал об интересном обычае, который существует на Святой Горе.

«На Афоне, между прочим, существует обычай, чтобы больных, не подающих надежды на выздоровление, причислить к «ангельскому чину», то есть постричь в монахи и притом в схиму. Больной, конечно, питающий надежду на выздоровление и не имевший в виду постригаться, долго не решается, но наконец, чуя неминуемое приближение смерти, он впадает в уныние и сам уже, как милости, просит пострижения в той мысли, что смерть в чине ангельском приятнее всего Богу», - написал паломник.

Именно так был пострижен в монашество наместник Руссика.

«Молодой купеческий сын – теперешний игумен – чуя приближение смерти, просит себе у игумена и духовника пострижения. После долгих колебаний его прямо постригают в великую схиму и отпевают заживо в той, конечно, уверенности, что он непременно умрет. Между тем он ожил, и выздоровел, и остался в монашестве, отказавшись навсегда от родины, от родных, от мирских увеселений. Своими неусыпными аскетическими подвигами и трудами, а также обильными пожертвованиями в пользу обители он обратил на себя внимание всех, так что после игумена Герасима ему вручено было братией игуменство...», - подчеркнул митрополит Арсений.

Владыка описал Русик, каким он был вовремя его посещения, в 1885 году.

«По выходе от игумена, мы, в сопровождении инока, получившего благословение сопровождать нас, пошли рассматривать монастырь. Действительно, живописное положение монастыря, можно сказать, не оставляет желать ничего лучшего. Он расположен на побережье юго-восточного склона Святой Горы. К югу местность эта восхитительна холмами, которые покрыты виноградниками, лавровым и кошарневым (ложечным) деревом; прямо пред вами расстилается безбрежная даль Архипелага; на запад упираются в небо своим массивным хребтом Олимпийские горы, а на север от самого монастыря круто подымаются скалы холмов и гор, составляющих собою исполинские уступы Афона», - написал митрополит.

Он также описал архитектурный комплекс афонской обители.

«Монастырь имеет вид правильного четырехугольника. Он представляет из себя спускающуюся по косогору массу зданий разных размеров, разных планов, разных архитектурных стилей. Он обнесен высокими корпусами в пять и шесть этажей. Как видно, эти корпуса не ветхие, не слишком давно построенные (на одном из них есть год постройки – 1866 г.); и теперь еще строится корпус. Почти в середине монастыря красуется семикупольный собор во имя святого великомученика Пантелеймона, довольно обширный, с тремя выступами алтаря, двумя по бокам для клиросов и светлою галереей со входа...», - заключил владыка Арсений.

По материалам azbyka.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".