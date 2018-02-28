Ученик преподобного Паисия Святогорца в Киеве: как распознать волю Божию

В Киеве в Ионинском монастыре ученик преподобного Паисия Святогорца, писатель и проповедник архимандрит Ириней (Верикакис) с острова Крит (Константинопольский Патриархат) во время недавней встречи с верующими рассказал, как распознать волю Божию.

«Значит ли, что Воля Божья отменяет наши собственные желания? Она перечеркивает наши мечты, все чего мы желаем? То есть, вот Воля Божия и вот наша, и Божия воля перечеркивает нашу? Нет!», - говорил старец Паисий. И он очень просто отвечал: «ты мечтай, планируй, но говори всегда: «Боже, если это для моей души полезно, если это полезно для меня, позволь чтобы это произошло», - рассказал архимандрит Ириней.

Во время общения ученик Паисия Святогорца подчеркнул, что Бог никогда не нарушает человеческую свободу, этого хотят только тоталитарные системы.

«В духовных вещах нет слов «надо», «должен». Нигде в Евангелие не сказано «надо». Но есть «тот, кто может вместить», «желающий принять», а не «что хочет принять», - отметил архимандрит Ириней.

Отец Ириней отметил, что для того, чтобы понять волю Божию прежде всего, нужно жить духовной жизнью.

«Духовная жизнь - это подвиг. Те, кто трудятся в Церкви - исповедуются, несут какое-то послушание, благодать Божия сообщает им, приносить им весть», - говорил преподобный Паисий. «Нужно настроиться на волну Божию. Так мы начнем слышать, получать известия! Иначе как Бог с нами будет говорить, когда мы находимся в «своих мирах»?», - отметил отец Ириней (Верикакис).

Архимандрит Ириней сказал, что нужно оставлять Богу возможность войти в нашу жизнь и показать тем или иным образом, какой будет его воля.

«Знакомится девушка с парнем - как им понять, что есть воля Божия быть им вместе или не быть? Когда они оба говорят «Господи, я люблю этого человека, хочу видеть его в своей жизни, если Твоя воля, и если благо для моей души всю свою жизнь прожить с этим человеком, благослови нашу жизнь! Если нет Твоей воли, внеси препятствия, не позволь нам продвинуться дальше! Нужно просить «Боже, дай мне не такого человека, как хочу я, а такого, как хочешь Ты!», - заметил ученик Паисия Святогорца.

Также архимандрит Ириней подчеркнул, что каждый человек хочет для себя лучшего, как хочет для нас Господь, поэтому нужно искать то, чего хочет от нас Бог.

«Если в нашу жизнь что-то придет - пусть будет благословенно! А если что-то другое нам уготовано, то значит так хочет Бог. Нужно насытить свою жизнь волей Божией, не своей. Наша воля болезненная, она эгоцентрична. И это не значит, что то, чего я хочу или о чем я мечтаю - действительно лучше для меня», - рассказал отец Ириней (Верикакис).

Ученик Паисия Святогорца отметил, что невероятной ошибкой современной эпохи является то, что люди ищут себе в супруги моделей.

«Я бы так хотел, чтобы каждый из нас мог увидеть душу другого, его чувства! Кто-то извне может быть очень красивым, богатым, и быть при этом таким холодным, и вся его жизнь - ад! Что тебя будет насыщать - красота твоего мужа или красота твоей жены? - Они станут постоянным адом. Но если это человек, у которого в середине прекрасный мир, в котором в середине Христос, ничто другое тебя больше не будет интересовать» - отметил архимандрит Ириней.

Юлия Витман

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".