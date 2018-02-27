На YouTube появилась шестая серия фильма об афонском старце - учителе святого Паисия Святогорца

На официальном канале информационного портала Святой Горы Афон в YouTube доступна для просмотра шестая серия документального фильма, посвященного учителю преподобного Паисия Святогорца, известному афонскому монаху старцу Тихону (Голенкову).

В этой серии рассказывается о знаковом периоде в жизни преподобного Паисия. В это время он из неизвестного отшельника стал старцем. В фильме подняты темы отношения старца Паисия к келье, к насельникам скита Катунакия, к Господу, которые помогут зрителям правильно относиться к окружающим людям, Богу и месту, где они живут.

В шестой серии раскрывается о значении женской общины в Суроти в жизни преподобного. Примечательно, что именно там похоронен Паисий Святогорец.

Авторы фильма затронули тему о духовной связи преподобного Паисия и его учителя - старца Тихона. Видеоряд, снятый в Катунакской пустыне, показывает, что память о старце Паисие все еще жива.

«Как-будто недавно преподобный приходил в келью Данилеев на литургию, разносил сухари соседям, ходил с торбой на Капсалу, собирал дикую капусту. Пройдя тропами Катунакии, по дорогим сердцу местам, мы еще раз вспоминаем о жизни величайшего святого и нашего современника преподобного Паисия Святогорца, а его соратник отец Гавриил расскажет нам афонские предания о старце. Наконец, сьемка предгорий Афона в разрешении 4К позволит глубже погрузиться в образ Святой Горы - земного рая», - отметили авторы фильма в его описании на YouTube-канале.

***Тимофей Голенков, будущий старец Тихон, родился в 1884 году в селе Новая Михайловка, в Российской империи. Когда ему исполнилось 24 года, он пришел на Святую Гору Афон и поселился в келлии Честного и Животворящего Креста Господня, относящейся к монастырю Ставроникита. Он отличался подвижнической жизнью и духовной мудростью, за это его называли папа-Тихон Русский или Благословенный. Среди учеников иеромонаха Тихона был почитаемый святой Паисий Святогорец. Старец Тихон умер 23 сентября 1968 года.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".