Афонский монах - о «хороших напитках» и «ядах», которые наполняют человеческое сердце

В интернете, на англоязычном блоге stjohntheforerunnerblog.blogspot.ca опубликован материал, в котором отец Савва из афонского монастыря Филофей рассказал, что сердце человека всегда наполнено «хорошим» или «плохим» «напитком».

«Ваш ум, ваш интеллект - чашка кофе, из которой ваше сердце пьет и наполняется. Если в чашке хорошие вещи - сердце будет пить добро. Если чаша не заполнена и постоянно изливается в сердце, сердце будет жаждать.

Если чашка не наполнена хорошим напитком, враг придет, и нальет яд в чашу, столько, сколько она вместит. Маленькая капля яда - это просто горький вкус в сердце, много яда, как что-то, что поражает живот, или почти смертельно для сердца», - сказал отец Савва.

Святогорец также рассказал, что является «хорошим напитком» для сердца.

«Так зачем пить яд? Наполните чашу под обод или, лучше, держите ее переполненной хорошим напитком. Это духовные мысли, отрезвляющие радостями милости Христа, Церкви, святых и так далее. Когда вы видите, что яд был добавлен в вашу чашку, начал капать, изливается много хорошего, - откройте Священное Писание, Псалмы, или лучший из всех капающих кранов: «Господь Иисус Христос, помилуй меня»», - отметил афонский монах.

Отец Савва также рассказал, как уберечься от «яда».

«Враг будет беспомощно бушевать, но добавить яд в чашу, достичь вашего сердца и ранить его, он не сможет. Это «секрет» бдительности и постоянной молитвы - полной чаши божественного блага. Держите чашу полной добра и держите этот напиток в своем жаждущем сердце, чтобы утолить свою жажду. Свергнуть врага, именем Христа, по Его милости, и Его Крестом, непобедимым оружием, ведущим к спасению душ», - подытожил насельник монастыря Филофей.

По материалам stjohntheforerunnerblog.blogspot.ca

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