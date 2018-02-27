Афонский монах - о «хороших напитках» и «ядах», которые наполняют человеческое сердце

11:39, 27 февраля 2018
Афон
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«Ваш ум, ваш интеллект - чашка кофе, из которой ваше сердце пьет и наполняется. Если в чашке хорошие вещи - сердце будет пить добро. Если чаша не заполнена и постоянно изливается в сердце, сердце будет жаждать.

Если чашка не наполнена хорошим напитком, враг придет, и нальет яд в чашу, столько, сколько она вместит. Маленькая капля яда - это просто горький вкус в сердце, много яда, как что-то, что поражает живот, или почти смертельно для сердца», - сказал отец Савва.

Святогорец также рассказал, что является «хорошим напитком» для сердца.

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«Так зачем пить яд? Наполните чашу под обод или, лучше, держите ее переполненной хорошим напитком. Это духовные мысли, отрезвляющие радостями милости Христа, Церкви, святых и так далее. Когда вы видите, что яд был добавлен в вашу чашку, начал капать, изливается много хорошего, - откройте Священное Писание, Псалмы, или лучший из всех капающих кранов: «Господь Иисус Христос, помилуй меня»», - отметил афонский монах.

Отец Савва также рассказал, как уберечься от «яда».

«Враг будет беспомощно бушевать, но добавить яд в чашу, достичь вашего сердца и ранить его, он не сможет. Это «секрет» бдительности и постоянной молитвы - полной чаши божественного блага. Держите чашу полной добра и держите этот напиток в своем жаждущем сердце, чтобы утолить свою жажду. Свергнуть врага, именем Христа, по Его милости, и Его Крестом, непобедимым оружием, ведущим к спасению душ», - подытожил насельник монастыря Филофей.

По материалам stjohntheforerunnerblog.blogspot.ca

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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