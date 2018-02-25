Торжество Православия: что празднуют сегодня православные

20:08, 25 февраля 2018
Афон
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Фото: Торжество Православия. Фреска монастыря Григориат на Святой Горе Афон / athos-ukraine.com

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», этот праздник был установлен на Константинопольском соборе в 843 году в знак победы над ересью иконоборчества.

До этого времени многие христиане приняли мученичество за почитание икон.

После Собора, на котором было восстановлено иконопочитание, императрица Феодора распорядилась устроить церковное торжество в первое воскресенье Великого поста. С того времени Православная Церковь каждый год, в первое воскресенье Великого поста празднует Торжество православия.

Царица также постановила, что: “Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!”.

Празднование и особый чин, который называется Торжество Православия, впервые тогда было совершено в Софийском соборе. Позже, в XII и XIV веках служба была дополнена текстами, в которых сформулированы главные догматы православия. Это богослужение является торжеством истины над всеми ересями и расколами.

В Киевской Руси чин Торжества Православия ввел в XI веке преподобный Феодосий Печерский.

В этот день в православных храмах звучит похвала отцам, которые боролись с ересью и анафема всем, кто отошел от истинного православия. В «Синодике» раздел с анафемами считается не завершенным – то есть пополняется именами тех, кто вводит и будет вводить верующих в раскол. Примечательно, что во времена Советского Союза анафемы в Православной Церкви не провозглашались. В Поместных Православных Церквах «Синодик» имел свои отличия.

Так как праздник всегда приходится на период Великого поста – рацион в этот также должен быть постным. Согласно церковному уставу, 25 февраля разрешено вкушать варенную пищу с постным маслом.

Как известно, святые и старцы Святой Горы Афон всегда призывали сохранять церковное единство, а тем, кто ушел в раскол – вернуться к истинной вере.

«Если человек находится вне Церкви, как бы он ни старался, святости он достичь не может. Те, кто ушли в раскол, должны понять, что находится вне лона Церкви. Мы обращаемся ко всем нашим братьям, которые ушли из канонической Церкви, и просим, чтобы они вернулись в лоно Православной канонической Церкви». (Игумен монастыря Ватопед, архимандрит Ефрем (Куцу)).

«Неделя Православия - это торжество истины, победа над ересями и заблуждениями, расколами и спорами. Две тысячи лет стоит Православие, бодрствует, пребывает в любви, истине, справедливости, святости. Оно не престает, не сгибается, не преклоняется ни перед чем, не боится ничего, его невозможно победить или покорить, ему невозможно противостоять». (Монах Моисей Святогорец).

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