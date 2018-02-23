Неизвестные факты об известном афонском чудотворном образе Богородицы

Обитель Иверон на Святой Горе 25 февраля (по новому стилю) отмечает панигир – это день празднования Иверской иконы Богородицы – главной святыни монастыря. Мы собрали интересные истории и факты о чудотворном образе Божией Матери.

Обитель Иверон на Святой Горе 25 февраля (по новому стилю) отмечает панигир – это день празднования Иверской иконы Богородицы – главной святыни монастыря. Мы собрали интересные истории и факты о чудотворном образе Божией Матери.

Предупреждение о начале войны

Согласно афонскому преданию, незадолго до начала Первой мировой войны лик Христа-Младенца стал грозным. Святогорцы также заметили, что тогда лампада с маслом, которая находится перед иконой, начала раскачиваться без внешнего воздействия.

Признак Второго Пришествия Христа

Известно предание, о котором упоминал святой Нил Мироточивый, что Иверская икона покинет Святую Гору незадолго до Второго Пришествия Христа таким же чудесным образом, каким и появилась.

Почему в Ивероне радушно принимают всех паломников

Однажды нищий просился переночевать в Ивероне, но монах-вратарь потребовал у него денег. У мужчины их не было, и он ушел в столицу Святой Горы, надеясь там найти пристанище. По дороге он встретил Женщину, Которая подала ему золотую монету. Нищий возвратился в монастырь и оплатил монетой за ночлег. Она оказалась древней. Мужчина рассказал монахам, как она к нему попала. Тогда святогорцы поняли, что Благодетельницей была сама Богородица. С тех пор монахи принимают на ночлег всех приходящих, не требуя за это платы.

Спасение от голода

Во время голода наместнику монастыря явилась Божия Матерь. Она велела отправиться ему в монастырскую житницу. Придя туда, игумен нашел много муки. В другой раз Богородица наполнила сосуды маслом, когда оно закончилось.

Освобождение от осады врагов

Корабли персов осадили Иверон. Монахи молились перед «Иверской» иконой, имея только одну надежду – на помощь Божией Матери. Их молитва была услышана - внезапно на море началась сильная буря и корабли утонули. Спастись удалось только одному человеку – военачальнику по имени Амир. Он раскаялся, попросил молитв, а затем совершил щедрые пожертвования на постройку монастырских стен.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".