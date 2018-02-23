15 изречений афонских монахов о врагах и о том, как к ним относиться

В Библии говорится: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12:18). Однако в жизни бывают ситуации, когда даже православные люди искушаются и враждуют между собою, нарушая закон Божий. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон, которые напомнят, кто есть настоящим врагом для христианина, и как относиться к недоброжелателям и идти к примирению.

В Библии говорится: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12:18). Однако в жизни бывают ситуации, когда даже православные люди искушаются и враждуют между собою, нарушая закон Божий. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон, которые напомнят, кто есть настоящим врагом для христианина, и как относиться к недоброжелателям и идти к примирению.

1. «Нас ждет гроза, и наша борьба имеет цену, потому что сейчас наш враг – это не Али-Паша, не Гитлер и не Муссолини, но сам диавол. А поэтому и награда наша будет наградой небесной».(Преподобный Паисий Святогорец).

2. «При каждом случае недопонимания класть поклон буду я, виновен я или нет, чтобы мне всегда быть с другими в мирном устроении и чтобы была со мною всегда благодать Божия. Никогда не буду причащаться Божественных Таин, если я огорчил какого-нибудь брата и не примирился с ним». (Старец Иосиф Ватопедский).

3. «Критерий истины в Церкви - Христова любовь к врагам и смирение Христово». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

4. «Если кто имеет к кому ненависть, пусть помирится и возвратится к любви, чтобы его ненависть и вражда с ближним не послужили свидетельством... того, что он Бога не любит». (Святитель Григорий Палама).

5. «Надобно с усердием просить Бога, чтоб Он расположил случай к примирению, хотя бы вины с нашей стороны и действительно не было. Тогда Господь вменит нам это в заслугу и оценит то, что мы первые стали искать примирения. Но если после этого брат с нами не примирится, то мы уже не будем обвинены». (Святогорский иеромонах Арсений (Минин)).

6. «Дух Святый есть любовь, и Он дает душе силу любить врагов. И кто не любит врагов, тот не знает Бога. Господь – милостивый Создатель, и Ему всех жалко. Господь жалеет всех грешников, как мать жалеет своих детей даже тогда, когда они идут недоброй дорогой, и где нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня». (Преподобный Силуан Афонский).

7. «Там, где есть «враги», там есть и отвержение. Отвергая, человек неизбежно выпадает из Божественной полноты, и уже не в Боге». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

8. «Любовь не борется ни с кем. Любовь желает всем Спасения». (Монах Симеон Афонский).

9. «Удерживай язык свой в то время, когда сильное огорчение взволновало тебя, и ты предотвратишь ссору, быть может, жестокую и опасную; угасишь вражду, быть может, долговременную и нескончаемую». (Афонский старец схиархимандрит Кирик).

10. «Ненавидящие и отвергающие брата – урезаны в своем бытии, и Бога истинного, Который есть всеобъемлющая любовь, они не познали, и пути к Нему не обрели». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

11. «Мы поглощены ложной борьбой в мире за наше существование, в котором ошибочно видим врагов и желаем защитить себя от их агрессии. Нам нужно всего лишь обратить взор вспять, в самих себя, и утвердиться во Святом Духе, в Котором нет никаких врагов. Ум диктует нам, как его рабам, свою злую волю и заставляет нас биться с людьми за этот тленный мир, но Любовь не борется ни с кем. Любовь желает всем Спасения и направляет всякого человека к вечной Жизни. Она не вступает в борьбу с людьми и против людей, ибо Любовь "долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сорадуется истине..."». (Монах Симеон Афонский)

12. «…Бывают случаи, когда враждующие и простят друг друга лично, однако чувства злопамятности не могут оставить и забыть. Говорит один из таковых: «Я ему все прощаю, но не желаю с ним встречаться и видеть его». Это есть вид злопамятности, и когда становится этот на молитву, невольно вспоминает и воображает пред собой обидчика своего. Такому человеку и молитва во грех, не приемлется Богом, но даже гнев Божий нисходит на таковое творящих, и предается злопамятный в руки сатаны. Злопамятность происходит от того, что мы простили обидчику нашему не от сердца. Ибо говорит Господь: Прощайте друг другу от сердец ваших…». (Афонский старец схиархимандрит Кирик).

13. «Дух Святой учит любить врагов так, что будет жалеть их душа, как родных детей». (Преподобный Силуан Афонский).

14. «Где разделение — там вражда. А должна быть между нами любовь. Кто проповедует ненависть, войну и вражду — тот от врага. А кто проповедует мир и любовь — с тем Христос!». (Афонский старец схиархимандрит Иеремия).

15. «Есть люди, которые желают своим врагам или врагам Церкви погибели и мук в адском огне. Так мыслят они потому, что не научились любви Божией от Духа Святого, ибо тот, кто научился, будет проливать слезы за весь мир. Ты говоришь, что он злодей, и пусть горит в адском огне. Но спрошу тебя: если Бог даст тебе хорошее место в раю, но ты будешь видеть в огне того, кому ты желал огня мучений, неужели и тогда тебе не будет жалко его, кто бы он ни был, хотя бы враг Церкви?». (Преподобный Силуан Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".