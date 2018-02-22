Записки паломника: вечер в Великой Лавре на Святой Горе Афон (фото)

Бас Кампс (Bas Kamps), который часто посещает Святую Гору, на англоязычном блоге athosweblog продолжает делиться уникальными фото и впечатлениями о пребывании на этом монашеском полуострове. В этот раз он продолжил серию фотографий о жизни Великой лавры.

Бас Кампс (Bas Kamps), который часто посещает Святую Гору, на англоязычном блоге athosweblog продолжает делиться уникальными фото и впечатлениями о пребывании на этом монашеском полуострове. В этот раз он продолжил серию фотографий о жизни Великой лавры.

«Я спокойно сидел в тишине вечера. Это было за католиконом. Рядом, также тихо, как и я, сидел монах, поверувшись спиной к церкви. Когда монах с палкой пересек дорогу, я сделал это фото, одно из моих любимых», – написал блогер.

Посещая Святую Гору паломники имеют возможность понаблюдать, как живут святогорцы.

«На кухне были заперты пластмассовые ящики с овощами, артишоки и бобы. Монах чистил горох. Слева от него собрались скорлупы», - заметил паломник.

Бас Кампс сравнил современную фотографию и столетней давности.

«Другая встреча, с двумя монахами на закате. Перед католиконом, с гигантским кипарисовым деревом. Говорят, что кипарису 1000 лет. […] Когда Мартель (Martel) сделал снимок, около 100 лет назад, другие кипарисы во дворе были еще маленькими. Но сейчас маленький кипарис исчез, как видно здесь», - заметил мужчина.

Также блогер наблюдал за паломниками, которые в этот день посещали Великую лавру.

«Впереди небольшой фонтан. Звук падающей воды усилил спокойствие сцены. Два паломника пошли на прогулку. […] Внезапно я обратил внимание на красоту узоров на тротуаре», - отметил Бас Кампс.

«Мы встретились для беседы в киоске у главного входа, было много маленьких групп паломников. Внезапно появилось какое-то волнение, мы услышали восторженные голоса. Мы решили посмотреть. Этот человек в центре, одетый в пушистое белое пальто, позировал со своими попутчиками. Паломник Джап (Jaap), слева, присоединился к группе», - рассказал паломник.

«На следующий день мы отправились в Скит Святой Анны, и я знал, что нам нужно пройти через горный хребет», - добавил блогер.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".