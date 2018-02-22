Маленькие необычные детали Великой лавры: репортаж

На англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) продолжил описание Великой лавры. На этот раз он решил уделить внимание интересным деталям, которые часто остаются незамеченными паломниками.

На англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) продолжил описание Великой лавры. На этот раз он решил уделить внимание интересным деталям, которые часто остаются незамеченными паломниками.

«Пора взглянуть на Лавру так, чтобы разглядеть некоторые детали. Фонтан перед католиконом не работал. Орел расправляет крылья. У него две головы. Под ним мы видим грифона (голову и крылья орла, и тело льва) и бараны с внушительными рогами внизу. Эрозия придает им яркие цвета. Тень орла падает в большую миску», - заметил паломник.

Бас Кампс также заметил необычную плитку возле монашеских келий.

«Возле южной стене монастыря, где находятся келии монахов, можно увидеть плитки. Эта - с тремя полуобнаженными дамами и ребенком, что является совершенно необычным в месте, где нельзя находиться женщинам. Дамы улыбаются и выглядят очень счастливыми, здесь, на южной стене. У них большие букеты. На заднем плане мы видим традиционные греческие загородные дома и кипарисы. Эта плитка, также в южной стене, изображены еще несколько цветов, выложенных в семи вертикальных струнах - приятное графическое изображение. Цвета все еще яркие и свежие», - написал паломник.

Он также обратил внимание, что при входе в монастырь изображены знаки зодиака.

«На потолке главного входа в монастырь изображен зодиак. Мы видим созвездие Весов и Скорпиона в красивом синем звездном небе. Ослепительное солнце излучает свои интенсивные лучи тепла», - рассказал Бас Кампс.

Мужчина также сфотографировал оконные витражи собора.

«Яркие цветные стекла окон католикона. […] Цвета, в основном, синие, красные и зеленые. […] Другие окна сочетают три оттенка синего и охры. Геометрические круглые формы рассеивают внешний свет на прозрачных стеклянных пластинах.

Симметричное окно снаружи трапезной. Мне, наверное, больше нравится в определенном состоянии распада. Когда солнце, дождь и время оставили свои следы. [...] Штукатурка доминирует над камнями», - написал он.

Прогуливаясь на закате по монастырю Бас Кампс заметил четверолапого жильца.

«Черная кошка наблюдала за закатом из киоска. Она была встревожена моим присутствием и медленно повернула голову к пастели неба», - рассказал блогер.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".