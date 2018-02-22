Маленькие необычные детали Великой лавры: репортаж

09:51, 22 февраля 2018
Афон
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«Пора взглянуть на Лавру так, чтобы разглядеть некоторые детали. Фонтан перед католиконом не работал. Орел расправляет крылья. У него две головы. Под ним мы видим грифона (голову и крылья орла, и тело льва) и бараны с внушительными рогами внизу. Эрозия придает им яркие цвета. Тень орла падает в большую миску», - заметил паломник.

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Бас Кампс также заметил необычную плитку возле монашеских келий.

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«Возле южной стене монастыря, где находятся келии монахов, можно увидеть плитки. Эта - с тремя полуобнаженными дамами и ребенком, что является совершенно необычным в месте, где нельзя находиться женщинам. Дамы улыбаются и выглядят очень счастливыми, здесь, на южной стене. У них большие букеты. На заднем плане мы видим традиционные греческие загородные дома и кипарисы. Эта плитка, также в южной стене, изображены еще несколько цветов, выложенных в семи вертикальных струнах - приятное графическое изображение. Цвета все еще яркие и свежие», - написал паломник.

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Он также обратил внимание, что при входе в монастырь изображены знаки зодиака.

«На потолке главного входа в монастырь изображен зодиак. Мы видим созвездие Весов и Скорпиона в красивом синем звездном небе. Ослепительное солнце излучает свои интенсивные лучи тепла», - рассказал Бас Кампс.

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Мужчина также сфотографировал оконные витражи собора.

«Яркие цветные стекла окон католикона. […] Цвета, в основном, синие, красные и зеленые. […] Другие окна сочетают три оттенка синего и охры. Геометрические круглые формы рассеивают внешний свет на прозрачных стеклянных пластинах.

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Симметричное окно снаружи трапезной. Мне, наверное, больше нравится в определенном состоянии распада. Когда солнце, дождь и время оставили свои следы. [...] Штукатурка доминирует над камнями», - написал он.

Прогуливаясь на закате по монастырю Бас Кампс заметил четверолапого жильца.

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«Черная кошка наблюдала за закатом из киоска. Она была встревожена моим присутствием и медленно повернула голову к пастели неба», - рассказал блогер.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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