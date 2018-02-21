В Одессу cо Святой Горы привезут Пояс Пресвятой Богородицы

В Одессу cо Святой Горы Афон доставят Пояс Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил городской глава Одессы Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов напомнил, что в феврале 2017 года в Одессе православные имели уникальную возможность приложиться к мощам святого великомученика Пантелеймона Целителя. С этого времени велись переговоры с Патриархом Варфоломеем и монахами со Святой Горы Афон. Тогда, по словам мэра Одессы, зародились прочные духовные отношения с игуменом обители Ватопед, архимандритом Ефремом (Куцу), где хранится часть пояса Пресвятой Богородицы.

«18 января я узнал, что игумен может принять меня и приглашает на Крещение, я не мог не принять это предложение. Для православного человека – это очень важный сигнал», – рассказал Геннадий Труханов.

Во время посещения монастыря Ватопед удалось договориться о том, что Пояс Пресвятой Богородицы привезут в Одессу и еще в несколько городов Украины.

*** Согласно Преданию, Пояс Пресвятой Богородицы соткала из верблюжьей шерсти Сама Божия Матерь. После Успения Богородицы святыня хранилась у апостола Фомы, который не присутствовал во время погребения Пресвятой Девы и пришел в Иерусалим спустя три дня. Когда апостолы открыли гробницу Богородицы, чтобы Фома мог проститься с Ней – она оказалась пустой. Осталась лишь одежда, в которой была погребена Пречистая. На третий день Пресвятая Дева явилась апостолов и утешила их словами: «Радуйтесь! - ибо Я с вами во все дни». Согласно преданию до этого Она явилась Фоме и с Небес бросила ему Свой Пояс.

В X веке Пояс разрезали на части и передали их в обители Болгарии, Грузии, России, Кипра и на Святую Гору, в монастырь Ватопед. Именно ту часть святыни, которая хранится в афонской обители, брали с собой в военные походы византийские императоры. В XIV веке на Святую Гору вернул святыню сербский князь Лазарь Хребелянович.

Примечательно, что насельников Ватопеда называют «агиазонитами», или «святопоясниками». Монахи изготавливают пояски и прикладывают их к Поясу Пресвятой Богородицы, которые потом паломники увозят к себе домой.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".