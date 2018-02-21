10 фактов о преподобном Савве ІІ, архиепископе сербском, который был родственником короля

Православные христиане 21 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Саввы ІІ, архиепископа сербского. В этот день празднует панигир афонский монастырь Хиландар. Мы собрали 10 фактов о святом архиепископе Савве.

Православные христиане 21 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Саввы ІІ, архиепископа сербского. В этот день празднует панигир афонский монастырь Хиландар. Мы собрали 10 фактов о святом архиепископе Савве.

1. Преподобного Савву II архиепископа сербского в миру звали Предслав.

2. Святой Савва был младшим братом сербского короля Стефана и племянником великого Саввы, I архиепископа сербского.

3. Еще в юности он решил последовать примеру своего святого дяди и принял иночество.

4. Он отправился на Святую Землю в паломничество.

5. Поселился на Афоне в обители Хиландар вместе с учеником своим, преподобным Иоанникием, который после его смерти возглавил его кафедру.

6. На Афоне святой со своим учеником претерпел много бед. В частности, набегов латинян, которых из Константинополя изгнали греки и они поселились в Македонии в пределах Святой Горы.

7. Святой Савва вернулся на родину. В то время святой архиепископ Арсений, будучи стар и болен, избрал Савву своим преемником.

8. Став в 1263 году архиепископом сербским, преподобный оставался кротким.

9. Преподобный Савва умер в начале 1267 года.

10. Его мощи покоятся возле мощей святого владыки Арсения, в Пекской обители.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".