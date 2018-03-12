Ученик преподобного Паисия Святогорца - о гомосексуалистах: ничего против людей, это борьба с грехом

«Люди, которые подчиняются своим страстям - больше ничем не интересуются. Почему такое настойчивое продвижение гомосексуализма в мире? Вы когда-нибудь видели гомосексуалистов, которые бы на улицах защищали права женщин, которых, например, унижают в Арабских Эмиратах. И этого никогда не будет, потому что страсти связывают нас: я хочу удовлетворить свою страсть. Таким образом диявол связывает руки и ноги человека, и тянет».

Об этом говорил во время своего недавнего визита в Киев ученик преподобного Паисия Святогорца, писатель и проповедник архимандрит Ириней (Верикакис) с острова Крит (Константинопольский Патриархат).

Во время общения ученик Паисия Святогорца подчеркнул, что православная вера не имеет ничего против личности и против самих этих людей, борьба идет с самим грехом.

«Гомосексуалисты наши братья, мы тоже должны это иметь в виду. У нас нет проблемы относительно грешника, все мы грешники - я первый. Наша претензия именно ко греху», - отметил отец Ириней (Верикакис).

Архимандрит Ириней отметил, что сейчас очень тяжелое время, оно идентично тоталитарному режиму. Многих людей унесло течением, прежде всего молодежь, но и пожилые люди также попали в этот плен.

«Нужны бабушки, дедушки, молодые люди, которые будут создавать гнезда в своих домах по соседству, на приходе. Во время турецкого господства у нас были тайные школы, существование которых современные атеисты опровергают. Тайные школы - это вот здесь, сейчас, и то, что мы сейчас делаем - это тайная школа, именно так будет сохранена вера, не ждите ничего от правительства и власти, они всегда будут пить у вас кровь и хотеть, чтобы мы были подчиненными. Каждый человек - это образ Христа, а наши грехи, желания, страсти закрывают в людях этот образ. А диявол не может сделать плохо Христу, поэтому и пытается это сделать образу Христовому, которым является человек», - рассказал ученик Паисия Святогорца.

Также архимандрит Ириней отметил, что, в первую очередь, людям нужно лечить душу, а Церковь является местом госпитализации.

«Мы должны понять, что Церковь - это больница, все мы здесь находимся, без исключения, душевно больные, у нас есть страсти души с которыми постоянно нужно бороться. Мы думаем, что Церковь - место элиты, считаем, что в Церкви собраны хорошие люди, правильные, но это не так. Единственное наше отличие от тех людей, которые не идут в храм, в том, что мы поняли, что мы больны. Мы должны осознать, что мы падаем и грешим, все мы, без исключения, архиереи, монахи, священники. Люди думают, что они не больные, но они первые из больных», - отметил отец Ириней.

Ученик Паисия Святогорца заметил, что вера человеческая не зависит от духовенства, это большая ошибка. Врач человеческих душ всегда рядом - это Христос.

«Проблема духовников, что они вокруг себя создают такое старчество и это болезнь. Мы, духовники, должны вести верующих ко Христу, а не к себе, потому Ириней сегодня такой, а завтра он может быть другой. А Христос Единый, Неизменный навеки», - рассказал архимандрит Ириней.

Также он призвал верующих, не быть рабами систем и механизмов.

«Если люди станут рабами механизмов, где тогда человеческая свобода? Система хочет создать человека рабом, так удобнее. Дохлую рыбу поднимает течением и несет в своем направлении, а живая рыба идет против течения», - рассказывает архимандрит Ириней.

Юлия Витман

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".