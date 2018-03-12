Записки паломника: столица Афона сейчас и 100 лет назад (фото)

В англоязычном блоге athosweblog Герман Вугд (Herman Voogd) поделился фотографиями столицы Святой Горы, какой она является сейчас и какой была 100 лет назад.

«Большой дом в центре - это келья в честь Святой Троицы в Карее. Фотография сделана в 1918 году французом Фернаном Сивилем. Такова ситуация в наши дни: здание находится в руинах в течение многих лет. Окружающих небольших домов больше нет. Только зеленая часовня, рядом с ней, все еще стоит, но также в руинах. При приближении к ней ясно, что здание не может быть спасено. Это далеко не так. Но вы никогда не угадаете с русскими - они отреставрировали здания вокруг Свято-Пантелеймонова монастыря с нуля», - написал блогер.

Однако он также выразил сомнение, что здание принадлежит Свято-Пантелеимоновому монастырю.

«Здание по-прежнему принадлежит Свято-Пантелеимоновому монастырю, согласно карте Говорта. Мой афонский друг Драган (Dragan) утверждает, что он принадлежит Хиландару. Вероятно, он прав. Кто может это подтвердить?», – спрашивает Герман Вугд.

Также блогер опубликовал фото с видом на келию Святой Троицы с площади на рассвете.

«Здание слева от него - Протат с временной крышей, во время ремонта и гора при безоблачной погоде», - добавил паломник.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".