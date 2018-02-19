У православных христиан Великий пост

В понедельник, 19 февраля, у православных христиан начался Великий пост.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Великий пост продлится до праздника Пасхи, который в этом году будут отмечать 8 апреля.

Великий пост был установлен Православной Церковью в память о посте Спасителя в пустыне, который длился 40 дней. Этому периоду соответствует Святая Четыредесятница, которая продолжается до праздника Входа Господня в Иерусалим. После – начинается Страстная седмица, во время которой Церковь вспоминает евангельские события, связанные с последними днями земной жизни Христа и Его крестными страданиями.

На протяжении первых четырех дней поста во всех православных храмах на вечернем богослужении читается Великий (Покаянный) канон святителя Андрея Критского. Это молитвенное стояние побуждает христиан к подвигу покаяния. Так как главной задачей всех православных христиан в этот период есть очищение души и сердца, подготовка к встрече Воскресшего Христа.

Этот пост является строгим. Из рациона исключаются мясные, молочные продукты и рыба, последняя разрешается на Вход Господний в Иерусалим, 1 апреля, и на Благовещение, 7 апреля. С понедельника по пятницу, согласно Уставу, разрешается есть постную пищу без масла. В субботу и воскресенье - вареная пища с растительным маслом.

Однако, мера поста, например послабление его по состоянию здоровья, согласовывается с духовником в личной беседе.

Во время поста православные христиане стремятся совершать больше дел милосердия, отказываются от излишних развлечений, вредных привычек; стараются чаще посещать богослужения и усиливают молитвы, читают Священное Писание. Также православные в этот период чаще приступают к причастию.

Богослужение Великого поста особенные. Утром в храмах совершается утреня, часы и вечерня; вечером – великое повечерие. Примечательно, что по понедельникам, вторникам и четвергам литургия не совершается. По средам и пятницам служится литургия Преждеосвященных Даров, в воскресные дни – литургия святого Василия Великого, а по субботам – святителя Иоанна Златоуста.

На Святой Горе Афон монахи в период Великого поста, как известно, постятся особо строго. В первый день, который называется «Чистый понедельник» они не едят и не пьют. Некоторые святогорцы постятся так первые три дня. В этот период богослужения длятся дольше, чем обычно.