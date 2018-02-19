12 фактов о священномученике Антоние Карейском – афонском святом, который в молодости убил человека

Православные христиане в феврале отмечают день памяти священномученика Антония Карейского. Мы собрали 12 интересных фактов о нем.

1. Как звали святого в миру – не известно. Он был родом из Литовского княжества.

2. В молодости он убил человека.

3. Он раскаялся и был пострижен в монашество в Супрасльском Благовещенском монастыре (сейчас - территория Польши) с именем Онуфрий.

4. Желал искупить грех убийства кровью, но не получил благословения игумена монастыря.

5. По наставлению монахов со Святой Горы принял схиму с именем Антоний и отправился на Афон. Здесь он поселился в башне святого Саввы Сербского, недалеко от Протата.

6. Афонские старцы также сперва не благословили его на мучения. Позже Антоний услышал о знатном юноше Иоанне, которого замучили турки, и еще больше утвердился в желании принять мучение.

7. Святой отправился в Фессалоники, в храм, который турки превратили в мечеть и стал молиться там во время мусульманского богослужения.

8. Его на 10 дней бросили в темницу без еды и воды.

9. Затем его вызвали к турецкому градоначальнику на допрос и уговаривали принять ислам. Святой не согласился и стал порицать мусульманскую веру. За такую дерзость его приговорили к сожжению, хотя кадий (законный судья) не нашел вины в поступке монаха.

10. Когда Антония привели на казнь и вновь предложили принять ислам, он плюнул в лицо стражнику, за что его убили ударом палицы.

11. Чтобы не допустить почитания святого, турки сожгли его мощи, а прах развеяли по ветру.

12. Долгое время священномученика не почитали, не было ни икон святого, ни песнопений. Текст жития его сохранился в единственной рукописи XVI века от 4 февраля (по старому стилю). Почитание его возродилось в 2005 году в монастыре, где он принимал постриг.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".