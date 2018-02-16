Митрополит Игнатий – святой основатель Мариуполя, который был похоронен сидя в кресле
Православные христиане 16 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти святителя митрополита Готфского и Кефайского Игнатия (Мариупольского).
Мирское имя святого Игнатия – Иаков Хазадинов (Ιάκωβος Γοζαδίνος). Он родился на греческом острове Фермия в 1715 году в знатной семье.
Воспитывался на Афоне, где ранее принял монашество один из его родственников, а затем и он сам. Затем Игнатия рукоположили во священника. Позже он стал епископом, затем - архиепископом и был назначен членом Вселенского патриаршего синклита в Константинополе.
В 1769 году стал митрополитом Готфским и Кефайским.
В апреле 1771 года митрополит Игнатий приехал в Крым, где поселился в Успенском скиту, недалеко от селения Мариамполь, где в то время располагалась митрополичья резиденция. Тогда же русско-турецкая война была в разгаре. Святитель обратился империцес просьбой принять христиан Крыма в русское подданство и выделить им территорию для поселения.
Императрица Екатерина II откликнулась на его просьбу и на Пасху 1778 года владыка Игнатий призвал православных готовиться к переселению. В мае 1779 года императрица издала грамоту о положении греков в Российской империи.
В этом же году Священный Синод РПЦ причислил митрополита к собору русских архиереев, но сохранил за ним митрополичий титул - Готский и Кафайский.
В 1779 - 1780 годах православные христиане Тавриды оставили Крым и переселились на северные берега Азовского моря, так образовалось около 20 новых селений. Владыка Игнатий опекался паствой, лично выбирал места для поселения.
В августе 1780 года владыка Игнатий, вместе со священниками и верующими, всего – около трех тысяч человек, поселились на месте, которое затем стало называться Мариуполь.
Святитель Игнатий умер 16 февраля 1786 года. Его похоронили по правую сторону от иконостаса в соборе святого Харлампия. Примечательно, что владыка был погребен по восточному обычаю – сидя в кресле.
Спустя 8 лет после его смерти Готфскую митрополию присоеденили к Славянской епархии.
Священный Синод УПЦ 11 июня 1997 года причислил митрополита Игнатия к лику святых.
В Донецке 17 июля 2003 года открыли храм в честь святителя Игнатия Мариупольского.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".