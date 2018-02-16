Сретение Господне на Афоне: фото украинских паломников

Группа паломников из Украины пребывают на Святой Горе.

Группа паломников из Украины пребывают на Святой Горе.

Настоятель Спасо-Преображенского храма в городе Прилуки Черниговской области протоиерей Владимир Дребот на своей странице в Фейсбуке продолжает делиться впечатлениями о посещении афонских монастырей и фотографиями.

«Слава Богу нашему за все. Афон, погода здесь разная: то дождик, то ветерок, то солнышко. Встречал нас дождик и провожает он. Ночные службы, вроде, и недосыпание, сколько протоптанной, но Слава Богу, что Богородица удостоила встретить величественный день Сретения Господня здесь, со смиренными монахами, с большими молитвенниками благодатными. Кстати, из Украины в Свято-Пантелеимоновой обители 40 монахов с послушниками», - написал отец Владимир.

Священник также поздравил всех православных христиан с праздником Сретения Господня.

«С праздником Вас Сретения Господня. Благословиння Вам со Святой Горы Афон. Господь сподобил меня грешного быть на Святой Горе, где поздравляю Вас с великим днем и с наступающим постом…», - написал он.

Напомним, группа паломников из Украины во главе с архиепископом Климент (Вечерей) находятся на Святой Горе с 9 по 16 февраля. Ранее они посетили монастыри: Иверон, Симонопетра, Дохиар, Григориат, Ватопед и Успенский скит Свято-Пантелеимонова монастыря.

Фото: Владимир Дребот / facebook.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".