На Афоне группа паломников из Украины молится за мир: фоторепортаж

Группа паломников во главе с архиепископом Климентом (Вечерей) с 9 по 16 февраля пребывают на Святой Горе Афон.

Протоиерей Владимир Дребот на своей странице в Фейсбуке поделился впечатлениями от пребывания на монашеском полуострове и фотографиями.

«В мясопустное воскресенье владыка Климент Нежинский и Прилуцкий вознес архипастырские молитвы в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон во время Божественной литургии, о мир в Украине в сослужении насельников обители», - написал отец Владимир.

Он также отметил, что они побывали в монастырях Иверон и Симонапетра, а в обители Дохиар 12 февраля совершили литургию.

«Наш владыка Климент помолился о мире вУкраине в сегодняшний день Трех Святителей. Утрення началась в 3:00 ночи, окончание - в 9.00», - отметил отец Владимир.

На следующий день, 13 февраля, паломники посетили Ватопед.

«Ватопед! Греческий монастырь очень большой и с великими святынями! Там находятся пояс Богородицы, главы Иоанна Златоуста и Григория Богослова и 7 чудотворных икон Божией Матери, среди которых «Всецарица» - целительница онкобольных. Нет благословения все фотографировать, потому что нельзя!», - написал священник.

В этот же день группа паломников прибыла в Успенский скит Свято-Пантелеимонова монастыря.

«С этого места в Киев пришел Антоний Печерский. Отслужили Божественную литургию, владыка Климент во время литургии коленопреклоненной по молился о мире в нашей Украине! После литургии была подарена обители икона Святителя Иоасафа Белгородского из рода Прилуцкого края! Кстати, настоятель Успенского скита родом из Черниговской области Козелецкого района», - написал отец Владимир.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".