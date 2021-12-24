В пресс-службе сообщили, что он был полностью вакцинирован.

81-летнему Вселенскому патриарху Варфоломею диагностировали коронавирусную болезнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Вселенской патриархии.

"Его Всесвятость, который полностью вакцинирован, сейчас имеет легкие симптомы, но общее состояние хорошее", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе добавили, что патриарх регулярно сдавал тесты на коронавирус.

Читайте такжеВселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину и встретился с Зеленским (видео)Сразу после установления диагноза патриарх посетил центральную больницу города для дальнейших профилактических осмотров.

"Вселенский Патриарх благодарит всех, кто высказывает заинтересованность его состоянием здоровья и призывает всех соблюдать рекомендации врачей и специалистов, а также вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал, для их же блага и общества", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе передали поздравление Варфоломея с Рождеством.

Напомним, в октябре Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона в США. Тогда патриарху стало плохо перед богослужением в Соборе Святой Софии.

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